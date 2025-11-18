Дело о праве собственности на особняк Тарабья в Стамбуле будет рассмотрено заново — Sabah

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение стамбульского суда о передаче исторического особняка в районе Тарабья на берегу Босфора потомкам дипломата царской России отменено вышестоящей инстанцией. Согласно вердикту правовой палаты регионального суда Стамбула, дело будет направлено в суд первой инстанции для его повторного рассмотрения, сообщила газета Sabah.

Участниками иска являются четыре стороны: турецкое Казначейство, Главное управление фондов, РФ и наследники дипломата. Российская сторона, по утверждению Sabah, подала апелляцию на решение суда о передаче прав на особняк потомкам сотрудника российского посольства, которые проживают во Франции. Она была рассмотрена в течение 20 дней, решение суда низшей инстанции отменено, в том числе по причине того, что «стороны не были заслушаны, их заявления и права на доказательства ограничены».

Sabah 1 ноября написала, что стамбульский суд спустя 17 лет рассмотрения дела постановил передать права на особняк в Тарабье потомкам дипломата царской России, который купил его в 1868 году. По ее данным, сотрудник российского посольства Николай Свечин купил здание и прилегающую территорию площадью около 10 гектаров у семьи из Франции. Особняк некоторое время использовался как одно из представительских зданий российской дипмиссии. Газета утверждала, что претензии турецких ведомств и российской стороны на здание были отклонены судом на основании анализа документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

Посольство РФ в Турции в тот же день выступило с опровержением статьи Sabah и предложило на основе Закона о печати Турецкой Республики № 518 скорректировать публикацию. Как отмечалось в сообщении посольства, упоминаемые в статье Sabah факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. «Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено», — заявили 1 ноября в дипмиссии.