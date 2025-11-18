Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны все чаще критикуют Еврокомиссию (ЕК) за то, что та не представила конкретных предложений по финансированию Украины, сосредоточившись вместо этого на попытках убедить их в том, что план по российским активам якобы лучший из вариантов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия должна перестать тратить время и предоставить государствам-членам более подробную информацию о предложениях, чтобы они знали, что поддерживают», — цитирует издание европейского дипломата. Как пишет Politico, в ЕС возмущены тем, что ЕК не отреагировала на опасения Бельгии по замороженным активам РФ заранее. «Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите в декабре, нам [ЕС] нужно сделать свою домашнюю работу сейчас», — цитирует издание бельгийского чиновника. По его словам, «все хотят решения» и «избежать повторения» октябрьского тупика, но Бельгия не даст «добро, пока не будет знать в деталях, о чем [конкретно] идет речь».

При этом Будапешт «не готов одобрить какое-либо решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на венгерское правительство, чтобы гарантировать выплаты Украине», заявил изданию венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.