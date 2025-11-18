Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР
11:32 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский проект резолюции по сектору Газа в Совете Безопасности (СБ) ООН не отражает в достаточной мере план «два государства для двух народов». Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, эта инициатива Вашингтона не полностью учитывает права палестинцев на самоопределение.
«Проект резолюции, представленный Соединенными Штатами, <…> не отражает в достаточной мере важные принципы, такие как [урегулирование на основе плана] „два государства для двух народов“, в соответствии с которым палестинцы управляют Палестиной, — сообщила она на брифинге. — Это расходится с неизменной позицией Китая, поэтому мы воздержались и не проголосовали за.
НОВОСТИ
- 12:32 18.11.2025
- Экспорт государств ШОС за 2024 г. составил около пятой части мирового — Мишустин
- 12:20 18.11.2025
- Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР — Пушилин
- 12:08 18.11.2025
- Маркетплейсы в этом году не доплатили около 1,5 триллиона рублей налогов - Греф
- 12:05 18.11.2025
- Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о «перегибании палки» — Набиуллина
- 12:00 18.11.2025
- Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека
- 11:27 18.11.2025
- Бизнес адаптирует проверенные ИИ-практики Сбера под свои реалии
- 11:20 18.11.2025
- Москалькова просит Киев забрать своих граждан, эвакуированных РФ из зоны боев
- 11:18 18.11.2025
- Сбер сформировал ИИ-экосистему решений для разработчиков
- 11:15 18.11.2025
- Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
- 11:05 18.11.2025
- Страны ЕС недовольны отсутствием конкретики со стороны ЕК по финансированию Киева — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать