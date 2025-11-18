0
НОВОСТИ

Проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев — МИД КНР

11:32 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский проект резолюции по сектору Газа в Совете Безопасности (СБ) ООН не отражает в достаточной мере план «два государства для двух народов». Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, эта инициатива Вашингтона не полностью учитывает права палестинцев на самоопределение.

«Проект резолюции, представленный Соединенными Штатами, <…> не отражает в достаточной мере важные принципы, такие как [урегулирование на основе плана] „два государства для двух народов“, в соответствии с которым палестинцы управляют Палестиной, — сообщила она на брифинге. — Это расходится с неизменной позицией Китая, поэтому мы воздержались и не проголосовали за.

