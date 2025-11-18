Сбер сделал стратегическую ставку на генеративный искусственный интеллект
11:15 18.11.2025
Сбер в своей стратегии сделал ставку на генеративный искусственный интеллект (GenAI) и рассматривает его в качестве одного из столпов долгосрочного развития. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».
«Этот подход полностью соответствует глобальным процессам: в мире уже происходит повсеместная трансформация корпораций вокруг GenAI. Наш стратегический выбор подтверждается данными рынка: согласно отчету Nvidia за 2024 год, половина компаний из списка Fortune 100 уже внедрили у себя AI-суперкомпьютеры для разработки и эксплуатации моделей глубокого обучения. К 2026 году более 80% компаний из Fortune 500 планируют интегрировать генеративный искусственный интеллект», - рассказал он.
Сбер сейчас — одна из немногих компаний в России, обладающая собственной фундаментальной большой языковой моделью мирового уровня, которая доступна и внешним клиентам, отметил Александр Ведяхин. «Речь идет о GigaChat, - пояснил он. - Эта модель изначально была сразу ориентирована на работу с русскоязычными текстами, понимает культурный контекст и поддерживает до 262 тыс. токенов (около 350 страниц A4), что обеспечивает высокое качество ответов в сложных запросах пользователей. На внутрибанковских задачах GigaChat на русском языке демонстрирует сопоставимые или превосходящие результаты в сравнении с мировыми лидерами, например, DeepSeek».
«Сбер обеспечивает поддержку и предоставляет свою экспертизу и консалтинг по GenAI-трансформации, - добавил Александр Ведяхин. - С 2024 года реализовано более 100 GenAI-кейсов с крупнейшими клиентами ИТ-бизнеса. Компании уже используют GenAI-инструменты Сбера. Для многих организаций это стало стартом собственной AI-трансформации: они начинают перестраивать процессы, оргструктуру и обучение под работу с искусственным интеллектом».
