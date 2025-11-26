«Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Киева
09:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники видеоконференции так называемой коалиции желающих считают, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение, и с этой целью предлагают в полной мере использовать замороженные российские активы. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые председательствовали на встрече.
«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — отмечается в документе, который распространила пресс-служба правительства ФРГ.
НОВОСТИ
- 10:05 26.11.2025
- Болсонару уже начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения — судья
- 10:00 26.11.2025
- В РФ разработаны предложения в ответ на возможное изъятие ее активов Западом — Чуйченко
- 09:20 26.11.2025
- До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами — стратегия
- 09:05 26.11.2025
- Трамп утверждает, что РФ и Украина обсуждают обмен территориями
- 09:00 26.11.2025
- За ночь над регионами РФ уничтожены 33 украинских БПЛА
- 22:40 25.11.2025
- Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ
- 22:00 25.11.2025
- Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось за 5 лет более чем в 3 раза
- 21:20 25.11.2025
- Черногория введет визовый режим для россиян в сентябре 2026 года
- 20:40 25.11.2025
- РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка — Совбез
- 20:00 25.11.2025
- Россиянин из-за наводнения оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать