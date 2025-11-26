0
«Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Киева

09:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники видеоконференции так называемой коалиции желающих считают, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение, и с этой целью предлагают в полной мере использовать замороженные российские активы. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые председательствовали на встрече.

«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — отмечается в документе, который распространила пресс-служба правительства ФРГ.

