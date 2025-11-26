Болсонару уже начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения — судья
10:05 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный ранее к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, начал отбывать наказание в следственном изоляторе Федеральной полиции в Бразилиа. Об этом сообщил член Федерального верховного суда (STF) Бразилии Алешандри ди Морайс.
«Я распорядился, чтобы Жаир Мессиас Болсонару начал отбывать наказание <…> в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы в условиях строгого режима, включая 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей», — заявил судья по итогам судебного заседания.
При этом суд постановил, что дальнейшие апелляции по делу бывшего президента приниматься не будут. Болсонару уже был взят под стражу 22 ноября формально после попытки вскрыть электронный браслет отслеживания на ноге. Он несколько дней находится в отделении полиции.
