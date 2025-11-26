Российские новостройки в ноябре подорожали почти в 50 городах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские новостройки за ноябрь 2025 года подорожали в 49 городах, в среднем — на 1,2%, до 154,2 тыс. рублей за квадратный метр. Самая большая динамика — во Владикавказе, Симферополе и Краснодаре, сообщили ТАСС аналитики федерального портала «Мир квартир».

«За ноябрь цена квадратного метра выросла в 49 из 70 исследованных городов, в 18 упала, еще в трех осталась прежней. В среднем „квадрат“ новостроек вырос в цене на 1,2% и теперь стоит 154 215 рублей. Больше всего подорожали Владикавказ (+9,8%), Симферополь (+5,6%), Краснодар (+3,7%), Москва (+3,5%, до 452 576 руб./кв. м) и Тула (+3,5%)», — говорится в материалах.

По данным аналитиков, Московская область показала рост в 0,7%, до 212 556 руб./кв. м, Санкт-Петербург — в 1,3%, до 287 416 руб./кв. м, Ленинградская область — падение на 0,1%, до 170 258 руб./кв. м. Наиболее заметно новостройки в ноябре подешевели в Томске (-1,7%), Махачкале (-1,5%), Астрахани (-1,3%), Иваново (-1,3%) и Орле (-0,8%).