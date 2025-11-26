Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной — журнал британской армии
11:20 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл ключевую роль в том, что Россия и Украина не смогли достичь мирного соглашения весной 2022 года. Об этом говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review, который имеется в распоряжении ТАСС.
«Борис Джонсон широко рассматривается — и не без оснований — как человек, сыгравший важную роль в предотвращении заключения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года», — говорится в публикации.
Автор отмечает, что в российских кругах позиция Лондона, занятая при Джонсоне, вызывает недоумение и рассматривается как лицемерная, учитывая операции НАТО в Югославии и Ливии. Кроме того, действия британского правительства оцениваются как противоречащие долгосрочным интересам самой Великобритании, в частности, в вопросах доступа к российским рынкам и энергоносителям.
