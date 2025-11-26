0
В ЕС срочно разрабатывают план для предотвращения финансового краха Украины — Politico

11:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны в срочном порядке разрабатывают новый план для предотвращения финансового краха Украины в начале следующего года на случай, если им не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Лидеры Евросоюза на октябрьском саммите надеялись, как напоминает издание, согласовать предложение об использовании замороженных активов Москвы для предоставления Украине «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро. Однако эта идея столкнулась «с яростным сопротивлением» Барта де Вевера, премьер-министра Бельгии, где находятся эти деньги. Глава бельгийского правительства обеспокоен серьезными рисками, связанными с экспроприацией российских активов.

С учетом этого эксперты в Брюсселе сейчас экстренно разрабатывают новые инициативы оказания помощи Украине в случае, если предложение о «репарационном кредите» не будет подготовлено к саммиту лидеров ЕС 18 декабря. Одним из набирающих поддержку вариантов является предоставление украинской стороне «промежуточного кредита», финансируемого за счет заимствований сообщества. Эти средства помогут Украине «удержаться на плаву в первые месяцы 2026 года», заявили четыре официальных лица ЕС.

Это предоставит, по их словам, больше времени «для подготовки полного „репарационного кредита“ с использованием российских активов таким образом, чтобы Бельгия „могла с этим справиться“. По свидетельству двух европейских дипломатов, Украине может быть предложено погасить первоначальный „промежуточный кредит“ ЕС после получения финансирования из долгосрочного „репарационного кредита“.

Подготовка подобного плана, как указывает издание, может завершиться в ближайшие дни. Однако в долгосрочной перспективе альтернативы «репарационному кредиту», как считают в ЕС, нет.

