Сбер с партнерами формирует для клиентов экосистему сервисов, связанных с жилой недвижимостью

11:34

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв выступил с докладом «Инновации в недвижимости: год спустя» на Domclick Digital Forum.

Как отметил Кирилл Царёв, Сбер и Домклик имеют в своей ДНК постоянные инновации и стремятся сделать так, чтобы сервисы становились всё лучше и интереснее и закрывали все потребности людей, связанные с жильём. Запуская Домклик, Сбер начал с классической ипотеки — и постепенно она сформировалась в целую экосистему, объединяющую партнёров, которые делают различные сервисы для клиентов. Сегодня уже 30% сделок на Домклик не связаны с ипотекой, и эта доля постоянно растёт.

Кирилл Царёв рассказал о новых сервисах, которые стали доступны россиянам в этом году. Так, теперь на вопросы клиентов отвечает умный помощник с встроенным искусственным интеллектом. Благодаря этому основная часть обращений решается за пару секунд. Учитывая, что 5 млн клиентов каждый год задают 15 млн вопросов, Сбер уже сэкономил им 86 лет жизни.

Ещё один сервис — налоговый вычет за приобретение объекта недвижимости. Сбер взял на себя всю рутину, и сейчас получить вычет в Домклик можно за полторы минуты. 800 тыс. клиентов уже его получили.

Более того, на Домклик можно в режиме реального времени следить за ходом строительства новостроек, в которых приобретаются квартиры. А когда дом готов, Сбер помогает покупателю принять жильё, сопровождая его и в этом важном процессе.

Следующий шаг — ремонт, который делают большинство покупателей квартир на первичном рынке. Нейросеть Сбера Kandinsky, интегрированная в Домклик, позволяет выбрать стиль и получить идеи относительно дизайна жилья. А уже в конце года можно будет виртуально примерить мебель к интерьеру квартиры.

Кроме того, отметил Кирилл Царёв, банк продолжает развивать картографические и рекомендательные сервисы вокруг пользователей Домклик. Скоро можно будет оценить, насколько дом интегрирован в окружающую инфраструктуру и какие возможности есть рядом. В будущем Сбер планирует интегрировать в Домклик все сопутствующие сервисы, с которыми связано проживание в доме. Например, открытие шлагбаума и так далее.

Наконец, в приложении СберБанк Онлайн развивается секция «Дом», где все сопутствующие жилью сервисы собраны в интуитивно понятные сценарии. 20 млн человек уже этой подборкой. Более детально такие сервисы представлены в разделе «Моя недвижимость» на Домклик.

«Уверен, что все вместе, в сотрудничестве друг с другом, мы сможем сделать сервисы ещё лучше, – отметил Кирилл Царёв. – Мы открыты к партнёрству и хотим создать для наших клиентов классную индустрию и бесшовную экосистему сервисов, связанных с покупкой и эксплуатацией жилой недвижимости».