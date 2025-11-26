США поставят Эр-Рияду менее современные версии F-35 из-за беспокойства Израиля — Axios

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не получит наиболее передовую версию истребителя F-35, аналогичную имеющейся у еврейского государства. Вместо этого королевство получит более базовую модификацию самолета, сообщил портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон поставит Эр-Рияду самые современные образцы американских истребителей пятого поколения для укрепления безопасности королевства. Это заявление американского лидера вызвало беспокойство Израиля, единственной страны Ближнего Востока, обладающей подобными самолетами.

Рубио, по данным Axios, пообещал Израилю провести серию дополнительных консультаций, чтобы убедиться в том, что сделка с Саудовской Аравией по поставкам вооружений не подорвет качественное военное превосходство Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке. Вашингтон в этой части продолжает придерживаться концепции сохранения регионального баланса сил в пользу еврейского государства.

18 ноября Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетил Вашингтон и провел серию переговоров с Трампом. В ходе визита был подписан ряд соглашений в экономической сфере, а также в области обороны. Американский лидер заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Накануне встречи Axios сообщал со ссылкой на израильские источники, что в случае поставки F-35 Эр-Рияду еврейское государство потребует от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности. В частности, поставленные королевству истребители не должны размещаться на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля.