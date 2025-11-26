Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
13:05 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрабандные боеприпасы, обнаруженные румынскими пограничниками в грузовике из Молдавии, были привезены в республику с территории Украины несколькими партиями. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии, опровергнув сообщения молдавских экспертов и политиков о том, что след контрабанды ведет к складам вооружений в Приднестровье.
«Боеприпасы были ввезены на территорию Республики Молдова контрабандой с помощью перевозчика, который периодически курсировал на грузовом автомобиле из Украины. Боеприпасы были доставлены несколькими рейсами, в ходе которых перевозилось по две единицы боеприпасов, полученных из неустановленного склада в Украине от неизвестных лиц. Они были завезены в Республику Молдова в замаскированном виде, откуда вскоре были получены несколькими сообщниками», — говорится в сообщении, размещенном на странице прокуратуры в соцсети.
