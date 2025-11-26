0
0
137
НОВОСТИ

Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор

13:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число убийств в американском городе Мемфис (штат Теннесси) за последние два месяца сократилось на 50%, а общий уровень преступности благодаря задействованию здесь войск Нацгвардии США и федеральных правоохранительных органов снизился до минимального уровня за последние 20 лет. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли.

«Количество убийств снизилось наполовину, число совершенных преступлений в Мемфисе достигло минимума за последние 20 лет», — сказал губернатор в ходе пресс-конференции, посвященной ходу операций по борьбе с преступностью в штате.

Министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди отметила, что за 56 дней после развертывания дополнительных сил безопасности в Мемфисе было арестовано 3,1 тыс. преступников, также изъято 500 единиц незаконно хранившегося оружия.

16 сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о переброске бойцов Национальной гвардии в Мемфис для борьбы с преступностью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 26.11.2025
В 2025 г. 1 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте — Голикова
0
58
14:15 26.11.2025
Москва формирует новую градостроительную повестку на Яузе
0
105
14:12 26.11.2025
Путин примет Уиткоффа в Москве — Ушаков
0
114
14:01 26.11.2025
Ростех открывает молодым ученым дорогу в будущее
0
122
14:00 26.11.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 460 военнослужащих
0
121
13:42 26.11.2025
Сотрудничество России и Китая позволило им подготовиться к нарастающему глобальному кризису – депутат Госдумы Делягин
0
162
13:20 26.11.2025
РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков
0
178
13:05 26.11.2025
Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
0
201
13:00 26.11.2025
В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
0
195
12:32 26.11.2025
Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
0
289

Возврат к списку