Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число убийств в американском городе Мемфис (штат Теннесси) за последние два месяца сократилось на 50%, а общий уровень преступности благодаря задействованию здесь войск Нацгвардии США и федеральных правоохранительных органов снизился до минимального уровня за последние 20 лет. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли.

«Количество убийств снизилось наполовину, число совершенных преступлений в Мемфисе достигло минимума за последние 20 лет», — сказал губернатор в ходе пресс-конференции, посвященной ходу операций по борьбе с преступностью в штате.

Министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди отметила, что за 56 дней после развертывания дополнительных сил безопасности в Мемфисе было арестовано 3,1 тыс. преступников, также изъято 500 единиц незаконно хранившегося оружия.

16 сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о переброске бойцов Национальной гвардии в Мемфис для борьбы с преступностью.