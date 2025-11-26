Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор
13:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число убийств в американском городе Мемфис (штат Теннесси) за последние два месяца сократилось на 50%, а общий уровень преступности благодаря задействованию здесь войск Нацгвардии США и федеральных правоохранительных органов снизился до минимального уровня за последние 20 лет. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли.
«Количество убийств снизилось наполовину, число совершенных преступлений в Мемфисе достигло минимума за последние 20 лет», — сказал губернатор в ходе пресс-конференции, посвященной ходу операций по борьбе с преступностью в штате.
Министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди отметила, что за 56 дней после развертывания дополнительных сил безопасности в Мемфисе было арестовано 3,1 тыс. преступников, также изъято 500 единиц незаконно хранившегося оружия.
16 сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о переброске бойцов Национальной гвардии в Мемфис для борьбы с преступностью.
