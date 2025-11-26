В 2025 г. 1 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте — Голикова
14:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миллион российских граждан прошли диспансеризацию на рабочем месте в 2025 году. При этом общее число россиян, проверивших здоровье в этом году, составило 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации «100 проектов будущего России: человек» в Национальном центре «Россия».
«Сегодня диспансерное наблюдение за факторами риска и формирование индивидуальных программ здорового образа жизни прошли уже 1,7 миллиона наших граждан. Хочу сказать, что миллион из этого 1,7 млн прошли это [диспансеризацию] на рабочем месте [в 2025 году]», — сказала она.
