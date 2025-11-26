Песков призвал не спешить с выводами о близости завершения украинского конфликта

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных заключений о близости к завершению конфликта вокруг Украины.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал представитель Кремля, комментируя суждение, будто бы стороны еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения.