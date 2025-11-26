Ростех открывает молодым ученым дорогу в будущее

14:01

На V Конгресс молодых ученых Ростех отправил сильную команду — более 70 инженеров, конструкторов и исследователей, которые сегодня создают технологии для российской промышленности. Госкорпорация выступила инновационным партнером форума, о чем сообщается на официальном сайте компании.

В центре внимания — два открытых диалога, доступных всем желающим в онлайн-формате. На первой дискуссии ««Люди, создающие технологии: кто формирует будущее России» молодые ученые Ростеха расскажут, куда движется двигателестроение, микроэлектроника, фотоника и авиация. Вторая встреча подведет первые итоги производственной аспирантуры — совместного проекта с Минобрнауки, где теория встречается с практикой, а студенты работают над реальными задачами промышленности.

Но главная магия происходит на стенде Ростеха. Здесь можно увидеть SWIR-камеру от холдинга «Швабе», которая «видит» сквозь дым и туман, а также экологичную энергоустановку от ОДК, вырабатывающую электричество без сжигания топлива, и «умный» протез стопы, управляемый микропроцессором. Технологии, которые еще недавно казались фантастикой, сегодня создаются руками молодых российских ученых.

«Мы реализуем широкий спектр социальных программ, образовательных проектов для молодежи и поддерживаем их инициативы. Например, на конгрессе представлены энергетическая установка и протез стопы с микропроцессорным управлением — эти проекты молодые команды создали при участии программы «Вектор» и корпоративного бизнес-акселератора. Системная поддержка приносит заметные результаты: сегодня почти 30% сотрудников Ростеха — молодые специалисты в возрасте до 35 лет», — рассказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

С 26 по 28 ноября федеральная территория «Сириус» становится главной научной площадкой страны — здесь проходит V Конгресс молодых ученых под девизом «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Масштабное событие продолжает традиции Десятилетия науки и технологий, инициированного Президентом России Владимиром Путиным на 2022-2031 годы.