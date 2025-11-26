0
0
139
НОВОСТИ

Ростех открывает молодым ученым дорогу в будущее

14:01 26.11.2025

На V Конгресс молодых ученых Ростех отправил сильную команду — более 70 инженеров, конструкторов и исследователей, которые сегодня создают технологии для российской промышленности. Госкорпорация выступила инновационным партнером форума, о чем сообщается на официальном сайте компании.

В центре внимания — два открытых диалога, доступных всем желающим в онлайн-формате. На первой дискуссии ««Люди, создающие технологии: кто формирует будущее России» молодые ученые Ростеха расскажут, куда движется двигателестроение, микроэлектроника, фотоника и авиация. Вторая встреча подведет первые итоги производственной аспирантуры — совместного проекта с Минобрнауки, где теория встречается с практикой, а студенты работают над реальными задачами промышленности.

Но главная магия происходит на стенде Ростеха. Здесь можно увидеть SWIR-камеру от холдинга «Швабе», которая «видит» сквозь дым и туман, а также экологичную энергоустановку от ОДК, вырабатывающую электричество без сжигания топлива, и «умный» протез стопы, управляемый микропроцессором. Технологии, которые еще недавно казались фантастикой, сегодня создаются руками молодых российских ученых.

«Мы реализуем широкий спектр социальных программ, образовательных проектов для молодежи и поддерживаем их инициативы. Например, на конгрессе представлены энергетическая установка и протез стопы с микропроцессорным управлением — эти проекты молодые команды создали при участии программы «Вектор» и корпоративного бизнес-акселератора. Системная поддержка приносит заметные результаты: сегодня почти 30% сотрудников Ростеха — молодые специалисты в возрасте до 35 лет», — рассказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

С 26 по 28 ноября федеральная территория «Сириус» становится главной научной площадкой страны — здесь проходит V Конгресс молодых ученых под девизом «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Масштабное событие продолжает традиции Десятилетия науки и технологий, инициированного Президентом России Владимиром Путиным на 2022-2031 годы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:00 26.11.2025
Жапаров просил увеличить число направляемых в Киргизию учителей из РФ — Путин
0
0
14:32 26.11.2025
В 2025 г. 1 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте — Голикова
0
86
14:15 26.11.2025
Москва формирует новую градостроительную повестку на Яузе
0
126
14:12 26.11.2025
Путин примет Уиткоффа в Москве — Ушаков
0
137
14:00 26.11.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 460 военнослужащих
0
141
13:42 26.11.2025
Сотрудничество России и Китая позволило им подготовиться к нарастающему глобальному кризису – депутат Госдумы Делягин
0
174
13:32 26.11.2025
Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор
0
170
13:20 26.11.2025
РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков
0
191
13:05 26.11.2025
Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
0
213
13:00 26.11.2025
В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
0
209

Возврат к списку