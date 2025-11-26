Москва формирует новую градостроительную повестку на Яузе

14:15

Интеграция восточных районов в единую культурно-образовательную среду города ориентирована на открытость, смешанное использование и развитие общественных пространств.

Реализованный в 2024 году кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана и новый пешеходно-велосипедный мост через Яузу стали важным элементом этой стратегии. Переправа связала жилые кварталы, образовательный кластер и набережные, создав прямой и удобный маршрут между инфраструктурой университета и городской средой.

«Мы хотели сделать не просто кампус, а городские кварталы, которые обогатили бы городскую архитектурную ткань, создали своеобразный городской микроцентр. В результате здесь появились новые переулки, площадь – всё это раньше было закрыто заборами и "вычтено" из городской ткани. Наша идея была в том, чтобы люди чувствовали, что эта территория принадлежит всему городу», - подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комментируя проект ранее.

Переосмысление будущего территорий Яузы продолжается и в культурном контексте. В 2025 году в рамках фестиваля «Открытый город» команда молодых архитекторов предложила концепцию «живого» моста между арт-кластерами ARTPLAY и ЦСИ «Винзавод» и преобразуемой территорией бывшего завода «Кристалл». Идея предполагает создание мостового пространства с павильонами, террасами и открытыми амфитеатрами — как новой траектории городской активности и связующего звена между культурной экосистемой и промышленной территорией, готовой к обновлению.

Оба проекта — действующий мост Бауманки и концепция «живого» моста — отражают общий вектор развития Яузы как пространства, где разрозненные городские фрагменты соединяются в единую ткань. Река, долго остававшаяся границей, становится новым центром притяжения, объединяющим Басманный район и Лефортово в сплошную урбанистическую связку.