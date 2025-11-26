Москва формирует новую градостроительную повестку на Яузе
14:15 26.11.2025
Интеграция восточных районов в единую культурно-образовательную среду города ориентирована на открытость, смешанное использование и развитие общественных пространств.
Реализованный в 2024 году кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана и новый пешеходно-велосипедный мост через Яузу стали важным элементом этой стратегии. Переправа связала жилые кварталы, образовательный кластер и набережные, создав прямой и удобный маршрут между инфраструктурой университета и городской средой.
«Мы хотели сделать не просто кампус, а городские кварталы, которые обогатили бы городскую архитектурную ткань, создали своеобразный городской микроцентр. В результате здесь появились новые переулки, площадь – всё это раньше было закрыто заборами и "вычтено" из городской ткани. Наша идея была в том, чтобы люди чувствовали, что эта территория принадлежит всему городу», - подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комментируя проект ранее.
Переосмысление будущего территорий Яузы продолжается и в культурном контексте. В 2025 году в рамках фестиваля «Открытый город» команда молодых архитекторов предложила концепцию «живого» моста между арт-кластерами ARTPLAY и ЦСИ «Винзавод» и преобразуемой территорией бывшего завода «Кристалл». Идея предполагает создание мостового пространства с павильонами, террасами и открытыми амфитеатрами — как новой траектории городской активности и связующего звена между культурной экосистемой и промышленной территорией, готовой к обновлению.
Оба проекта — действующий мост Бауманки и концепция «живого» моста — отражают общий вектор развития Яузы как пространства, где разрозненные городские фрагменты соединяются в единую ткань. Река, долго остававшаяся границей, становится новым центром притяжения, объединяющим Басманный район и Лефортово в сплошную урбанистическую связку.
Новости
- 15:00 26.11.2025
- Жапаров просил увеличить число направляемых в Киргизию учителей из РФ — Путин
- 14:32 26.11.2025
- В 2025 г. 1 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте — Голикова
- 14:12 26.11.2025
- Путин примет Уиткоффа в Москве — Ушаков
- 14:01 26.11.2025
- Ростех открывает молодым ученым дорогу в будущее
- 14:00 26.11.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 460 военнослужащих
- 13:42 26.11.2025
- Сотрудничество России и Китая позволило им подготовиться к нарастающему глобальному кризису – депутат Госдумы Делягин
- 13:32 26.11.2025
- Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор
- 13:20 26.11.2025
- РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков
- 13:05 26.11.2025
- Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
- 13:00 26.11.2025
- В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать