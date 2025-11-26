Максимальные суммы страховых выплат в РФ выросли более чем вдвое за 4 года — Голикова
16:12 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в 2 раза в России за последние 4 года. К таким выплатам относятся пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации «100 проектов будущего России: человек» в Национальном центре «Россия» в Москве.
«За последние 4 года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в 2 раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тыс. рублей в 2022 году до 794 тыс. рублей в 2025 году», — сказала она.
Голикова добавила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тыс. рублей до почти 69 тыс. рублей. В 2026 году максимальные суммы этих выплат составят 955,8 тыс. рублей и 83 тыс. рублей соответственно.
НОВОСТИ
- 17:40 26.11.2025
- Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique
- 17:12 26.11.2025
- Более 565 тыс. человек заболели холерой с начала года, более 7 тыс. умерли — ВОЗ
- 17:00 26.11.2025
- Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
- 16:45 26.11.2025
- Сбер внедрил искусственный интеллект в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости
- 16:32 26.11.2025
- У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин
- 16:00 26.11.2025
- Шахматист Синдаров из Узбекистана стал победителем Кубка мира
- 15:32 26.11.2025
- План по снижению возможности ухода от уплаты налогов будет реализован в 2026 г. — Силуанов
- 15:30 26.11.2025
- Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером
- 15:12 26.11.2025
- Песков призвал не спешить с выводами о близости завершения украинского конфликта
- 15:00 26.11.2025
- Жапаров просил увеличить число направляемых в Киргизию учителей из РФ — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать