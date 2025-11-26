Максимальные суммы страховых выплат в РФ выросли более чем вдвое за 4 года — Голикова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в 2 раза в России за последние 4 года. К таким выплатам относятся пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации «100 проектов будущего России: человек» в Национальном центре «Россия» в Москве.

«За последние 4 года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в 2 раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тыс. рублей в 2022 году до 794 тыс. рублей в 2025 году», — сказала она.

Голикова добавила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тыс. рублей до почти 69 тыс. рублей. В 2026 году максимальные суммы этих выплат составят 955,8 тыс. рублей и 83 тыс. рублей соответственно.