У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин
16:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская сторона понимает, что украинский вопрос является непростым и требует соответствующих решений. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Белорусский лидер выразил надежду, что американская сторона будет вести себя аккуратно и осознавать, что украинский вопрос — это «непростой вопрос и требует непростых решений».
«Мне кажется, такое понимание есть», — отреагировал президент РФ.
