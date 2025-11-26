0
НОВОСТИ

У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин

16:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона понимает, что украинский вопрос является непростым и требует соответствующих решений. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусский лидер выразил надежду, что американская сторона будет вести себя аккуратно и осознавать, что украинский вопрос — это «непростой вопрос и требует непростых решений».

«Мне кажется, такое понимание есть», — отреагировал президент РФ.

