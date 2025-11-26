Обсудить на форуме

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, следует из карточки проекта на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывают авторы документа, «общественные отношения в сфере связи характеризуются отсутствием систем связи, позволяющих обеспечить устойчивое информационное взаимодействие» госорганов, федеральных органов исполнительной власти и субъектов критической информационной инфраструктуры.