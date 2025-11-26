0
НОВОСТИ

Сбер внедрил искусственный интеллект в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости

16:45 26.11.2025

Сбер разработал и внедрил AI-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании. Об этом стало известно на Domclick Digital Forum, который проходит в Москве 26-27 ноября 2025 года.

AI-агент повторяет функционал оценщика: с помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически проводит оценку кредитуемого объекта.

«Разработка значительно упрощает процесс верификации по сложным залоговым объектам за счёт использования большого количества информации из открытых источников, а также внутренних данных о похожих объектах и сделках Сбера, – сказал Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка. – Переход на модельную оценку позволил отказаться от отчета об оценочной стоимости при покупке квартир и земельных участков. Мы надеемся, что в ближайшее время искусственный интеллект будет оценивать все типы объектов, включая редкие и эксклюзивные».

В случае успешного пилотного внедрения AI-агент может быть интегрирован в режим принятия решений.

Отметим, что в ипотечных процессах Сбера уже используются модели, разработанные Домклик, для повышения скорости выдачи ипотеки. Совместная работа AI-агента и существующих моделей позволит добиться высочайшего качества оценки и снизить время одобрения кредитуемых объектов недвижимости.

