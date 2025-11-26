0
0
0
НОВОСТИ

Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique

17:40 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный переворот происходит в Гвинее-Бисау, президент страны Умару Сисоку Эмбало задержан военными. Как утверждает издание Jeune Afrique, президент сам дозвонился до редакции и сообщил об этом.

По его словам, переворот организован начальником Генерального штаба армии.

Арест Сисоку Эмбало произошел в его кабинете в президентском дворце около 13:00 по местному времени (16:00 мск).

