Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique
17:40 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный переворот происходит в Гвинее-Бисау, президент страны Умару Сисоку Эмбало задержан военными. Как утверждает издание Jeune Afrique, президент сам дозвонился до редакции и сообщил об этом.
По его словам, переворот организован начальником Генерального штаба армии.
Арест Сисоку Эмбало произошел в его кабинете в президентском дворце около 13:00 по местному времени (16:00 мск).
