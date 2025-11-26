0
НОВОСТИ

За 10 месяцев 2025 года выпуск легковых авто в РФ снизился почти на 10% - Росстат

19:15 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство легковых автомобилей в России в январе — октябре 2025 года снизилось на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 537 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

В октябре выпуск легковушек упал на 46,7% в годовом выражении и на 24,8% по сравнению с сентябрем — до 50 тыс. авто.

