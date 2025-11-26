0
0
25
НОВОСТИ

Сбер выступил за скидки на маркетплейсах, но по картам всех банков

19:07 26.11.2025

Мнение, что банки просят отменить скидки на маркетплейсах, появилось из-за полного непонимания их позиции. Об этом заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на Domclick Digital Forum.

«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота. Если вы не клиент какого-то из их банков, то вы не можете получить скидку, пока вы не станете клиентом», – пояснил он.

«Знаете, мы долгое время говорили про какие-то виды рабства – зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено. Это первое, – сказал Герман Греф. – Второе: очень высокие комиссии на продавцов. Там миллионы продавцов, комиссии достигают невероятных размеров. Единственное, что нужно сделать, нужно выровнять условия конкуренции. Вот и все. Мы выступаем только за это. Упаси господь, мы не против скидок, это неверная интерпретация».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 26.11.2025
За 10 месяцев 2025 года выпуск легковых авто в РФ снизился почти на 10% - Росстат
0
56
17:40 26.11.2025
Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique
0
233
17:12 26.11.2025
Более 565 тыс. человек заболели холерой с начала года, более 7 тыс. умерли — ВОЗ
0
235
17:00 26.11.2025
Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
0
277
16:45 26.11.2025
Сбер внедрил искусственный интеллект в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости
0
237
16:32 26.11.2025
У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин
0
311
16:12 26.11.2025
Максимальные суммы страховых выплат в РФ выросли более чем вдвое за 4 года — Голикова
0
289
16:00 26.11.2025
Шахматист Синдаров из Узбекистана стал победителем Кубка мира
0
485
15:32 26.11.2025
План по снижению возможности ухода от уплаты налогов будет реализован в 2026 г. — Силуанов
0
298
15:30 26.11.2025
Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером
0
301

Возврат к списку