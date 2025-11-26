Сбер выступил за скидки на маркетплейсах, но по картам всех банков
19:07 26.11.2025
Мнение, что банки просят отменить скидки на маркетплейсах, появилось из-за полного непонимания их позиции. Об этом заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на Domclick Digital Forum.
«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота. Если вы не клиент какого-то из их банков, то вы не можете получить скидку, пока вы не станете клиентом», – пояснил он.
«Знаете, мы долгое время говорили про какие-то виды рабства – зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено. Это первое, – сказал Герман Греф. – Второе: очень высокие комиссии на продавцов. Там миллионы продавцов, комиссии достигают невероятных размеров. Единственное, что нужно сделать, нужно выровнять условия конкуренции. Вот и все. Мы выступаем только за это. Упаси господь, мы не против скидок, это неверная интерпретация».
