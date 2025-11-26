0
Власти Литвы решили, что страна оплатит все расходы за пребывание военных США

19:46 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс взял на себя обязательство по оплате всех расходов по пребыванию в стране контингента армии США. Об этом заявил журналистам министр обороны Робертас Каунас.

«Литва решила расширить свои обязательства принимающей стороны и будет покрывать все расходы по пребыванию союзников», — сказал он.

По словам министра, это финансовое обязательство свободно от временных рамок и будет распространяться на всех находящихся в Литве американских военных.

Речь идет о инфраструктурных затратах, оплате коммунальных услуг, питания, стирки, транспортных услуг внутри Литвы, других оговоренных сторонами услугах и товарах. Во сколько это может обойтись Вильнюсу, Минобороны не сообщило.

