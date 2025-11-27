Рубио заявил, что Трамп не даст гарантии безопасности Украине до мирной сделки — Politico
09:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам, что американская администрация хочет добиться заключения сделки по урегулированию украинского кризиса до того, как давать Киеву какие-либо гарантии безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.
Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп будет готов обсудить эти вопросы после заключения соглашения.
По информации собеседников Politico, Рубио также предложил обсуждать после заключения сделки и другие вопросы — в их числе территориальная целостность Украины и судьба замороженных за рубежом российских активов. Кроме того, госсекретарь отметил, что США не рассматриваются в качестве беспристрастного посредника в переговорном процессе, так как Вашингтон вводит санкции против России и оказывает военную помощь Украине.
