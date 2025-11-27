Конгрессмен после нападения на нацгвардейцев призвал начать в США массовые депортации

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Брэндон Гилл (республиканец от штата Техас) на фоне нападения гражданина Афганистана на двух военнослужащих Национальной гвардии в американской столице призвал начать массовые депортации.

«Подозреваемый является „гражданином Афганистана“. Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается наша цивилизация», — написал он в социальной сети X.

В среду днем неизвестный открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Как сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News, нападавший — 29-летний гражданин Афганистана, который проживает в США с 2021 года. Позже Трамп в своем видеообращении подтвердил эту информацию и распорядился проверить всех граждан Афганистана, которые въехали на американскую территорию при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.