Использование активов РФ для Киева чревато ростом долговых обязательств ЕС — Euroclear

Использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС. Об этом предупредил базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear, пишет газета Financial Times (FT).

По оценке компании, такой механизм будет восприниматься за пределами ЕС как фактическая конфискация.