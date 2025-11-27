0
НОВОСТИ

Использование активов РФ для Киева чревато ростом долговых обязательств ЕС — Euroclear

09:20 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС. Об этом предупредил базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear, пишет газета Financial Times (FT).

По оценке компании, такой механизм будет восприниматься за пределами ЕС как фактическая конфискация.

