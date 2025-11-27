В Севастополе арестован мужчина, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия жителя Севастополя, который, будучи сторонником украинской нацисткой идеологии, планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщили в управлении ФСБ, мужчина 1968 года рождения — уроженец Винницкой области Украины.

«Являясь сторонником украинской националистической идеологии, осуществлял сбор сведений о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах. С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.