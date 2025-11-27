В Севастополе арестован мужчина, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство
10:05 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия жителя Севастополя, который, будучи сторонником украинской нацисткой идеологии, планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщили в управлении ФСБ, мужчина 1968 года рождения — уроженец Винницкой области Украины.
«Являясь сторонником украинской националистической идеологии, осуществлял сбор сведений о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах. С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:32 27.11.2025
- Размещение «Орешника» в Белоруссии является защитой для ОДКБ с запада — Совбез республики
- 10:20 27.11.2025
- ЕС вынужден помогать странам Балтии преодолевать последствия санкций против РФ — Politico
- 10:00 27.11.2025
- Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ на «следующем этапе»
- 09:32 27.11.2025
- Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 118 украинских БПЛА
- 09:20 27.11.2025
- Использование активов РФ для Киева чревато ростом долговых обязательств ЕС — Euroclear
- 09:05 27.11.2025
- Конгрессмен после нападения на нацгвардейцев призвал начать в США массовые депортации
- 09:00 27.11.2025
- Рубио заявил, что Трамп не даст гарантии безопасности Украине до мирной сделки — Politico
- 21:47 26.11.2025
- Администрация Трампа не собирается приглашать ЮАР на саммит G20 во Флориду в 2026-м году - СМИ
- 19:46 26.11.2025
- Власти Литвы решили, что страна оплатит все расходы за пребывание военных США
- 19:35 26.11.2025
- Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ - Глава МИД Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать