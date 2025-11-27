Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ на «следующем этапе»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воссоединение Одессы и Николаева с Россией может в перспективе произойти на добровольной основе. Такое мнение выразил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап», — ответил он на вопрос, должна ли Россия в ходе СВО вернуть Одессу и Николаев.

По его мнению, сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании, в том числе на предлагаемом США плане из 28 пунктов, «а дальше будет видно».