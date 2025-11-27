ЕС вынужден помогать странам Балтии преодолевать последствия санкций против РФ — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) выделит временную финансовую помощь странами Балтии, которые страдают от последствий антироссийских санкций, в том числе нехватки туристов, инвестиций и снижения торговли с Россией. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По их данным, план поддержки разрабатывает еврокомиссар Рафаэле Фитто, ответственный за проведение реформ и региональное развитие. Представители стран региона ездят в Брюссель с «длинными списками пожеланий», они надеются, что план Фитто поможет вдохнуть жизнь в их экономики, пишет издание. Ожидается, что вопрос о предоставлении помощи будет одним из основных на саммите лидеров восточноевропейских стран в Хельсинки 16 декабря.

«Мы хотим, чтобы нашему региону — восточному флангу, в том числе Литве, — оказывалось особое внимание, потому что мы столкнулись с негативными последствиями геополитической ситуации. Иногда сложно убедить инвесторов, что у нас есть все возможности [для развития бизнеса]», — сказал изданию министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус.

Скептики при этом считают, что любая помощь, которую сможет выделить ЕК, будет недостаточной, «учитывая масштаб проблемы и тот факт, что в семилетнем бюджете объединения остается все меньше средств». Дипломат одной из стран ЕС на условиях анонимности предположил, что Фитто, возможно, не сможет предложить странам дополнительное финансирование, а, скорее, выступит с предложениями для следующего семилетнего бюджета, рассчитанного на 2028–2035 годы. Страны региона хотели бы, чтобы одной из мер поддержки стало упрощение правил ЕС по государственной помощи, и правительства стран Балтии могли субсидировать компании, столкнувшиеся с кризисом.

Как пишет издание, антироссийские санкции «нанесли удар» по Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве, тогда как на экономической ситуации в регионе также сказались высокие темпы инфляции после пандемии коронавируса. На фоне нехватки туристов и инвестиций снизились цены на недвижимость, из-за чего компаниям сложнее брать кредиты под залог имущества. По словам министра финансов Эстонии Юргена Лиги, многие потеряли «деловые трансграничные связи». «Эстонская экономика больше всех пострадала от войны, которая вызвала проблемы с инвестициями и трудоустройством „, — добавил он.

По прогнозу ЕК, рост ВВП Эстонии в 2025 году составит 0,6%, что ниже среднего в ЕС. Другим признаком проблем в регионе издание называет нарушение правительством Финляндии правил бюджетной политики ЕС, поскольку в 2025 году дефицит бюджета страны второй раз подряд превысит 3% ВВП.