Размещение «Орешника» в Белоруссии является защитой для ОДКБ с запада — Совбез республики
10:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Мы [в Белоруссии] не увеличиваем численность своих вооруженных сил, мы делаем упор на качество и оснащение новыми наиболее современными средствами и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса „Орешник“ — это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на Западе», — сказал он на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Его словам приводит телеканал СТВ.
