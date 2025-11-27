МО Индии одобрило закупку у РФ ракет для С-400 на сумму более $1 млрд — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Индии одобрило закупку у России крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает издание The Times of India ссылкой на источники.

«Индия приобретет ракеты для комплексов С-400 различной дальности для пополнения запасов этого оружия, которое использовалось в мае во время индо-пакистанского военного конфликта, а также для создания резервов этих вооружений», — заявили собеседники издания.

Оборонное ведомство Индии также одобрило рассчитанный на год контракт с Россией по техническому обслуживанию комплексов С-400, находящихся на вооружении армии республики. В рамках контракта Россия создаст в Индии центр по техническому обслуживанию и ремонту этих ЗРК.

Возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди правительственный комитет по безопасности также намерен одобрить модернизацию первой партии из 84 истребителей Су-30МКИ для их оснащения современной авионикой, радарами и оружием большой дальности. На вооружении индийских ВВС состоят 259 Су-30МКИ российского производства. «Хотя модернизация будет проводиться собственными силами, России в ней будет принадлежать определенная роль», — подчеркнули источники The Times of India.

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая полученная от России ракетная система «Триумф» была размещена в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.