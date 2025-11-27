Польша не намерена возвращать призыв в армию, так как добровольцев много — министр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не собирается возвращать обязательный армейский призыв, поскольку военная служба привлекает большое количество добровольцев. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на форуме по вопросам местного самоуправления в Закопане.

«Я не вижу сегодня необходимости возвращать обязательный призыв», — цитирует главу Минобороны радиостанция RMF24. Министр при этом отметил, что «возможность такая существует».

Косиняк-Камыш также сообщил, что «в настоящее время численность добровольцев в Польше выше, чем во многих европейских государствах». По его данным, в этом году интерес к военной службе проявили примерно 54 тыс. человек, включая 10 тыс. граждан, участвующих в добровольной программе «Каникулы с армией».

Ранее Косиняк-Камыш заявлял о планах Польши увеличить численность своих вооруженных сил до 500 тыс. По данным польского оборонного ведомства, в настоящее время в армии страны насчитывается свыше 210,3 тыс. человек. Таким образом, Польша обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.