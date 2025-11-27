РФ предлагает ОДКБ масштабную программу оснащения вооружениями — Путин
11:20 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, и Москва предлагает союзникам по ОДКБ программу масштабного оснащения такой техникой. С инициативой выступил на саммите организации президент РФ Владимир Путин.
«Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, — пообещал он, говоря о председательстве Москвы в организации в 2026 году. — Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами».
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — обратился Путин.
