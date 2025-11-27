0
НОВОСТИ

Из-за угроз с запада Белоруссия живет словно в осажденной крепости — Лукашенко

11:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные риски и угрозы нарастают на западном фланге ОДКБ, обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Белоруссия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

«По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь», — сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Слова президента приводит агентство БелТА.

