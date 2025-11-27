Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны
12:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщает пресс-служба IJF.
С 1 июня 2025 года IJF разрешила белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под государственным флагом и с гимном страны.
«После недавних событий, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях, — говорится в сообщении. — Исторически Россия является ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение. IJF по-прежнему привержена принципу равного отношения ко всем своим членам без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией и спортивными принципами. Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях, спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать спорт и наших спортсменов».
«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, — отмечается в сообщении. — Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир».
