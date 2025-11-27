Более 50% немцев считают, что правительство ФРГ не продержится весь срок полномочий
12:05 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии полагают, что правительству ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС) не удастся продержаться у власти до следующих федеральных выборов, которые запланированы на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По его данным, 54% респондентов полагают, что нынешняя правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ не сможет управлять страной в течение всего избирательного периода. В то же время лишь 29% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 17% не смогли ответить на поставленный вопрос.
В качестве причины, по которой правительство Германии может уйти раньше положенного срока, 49% участников опроса назвали разногласия по пенсионной реформе. Лишь 29% считают иначе.
НОВОСТИ
- 12:20 27.11.2025
- Брюссель уничтожает энергобезопасность Европы, отказываясь от ресурсов из РФ — Сийярто
- 12:00 27.11.2025
- Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны
- 11:32 27.11.2025
- Из-за угроз с запада Белоруссия живет словно в осажденной крепости — Лукашенко
- 11:20 27.11.2025
- РФ предлагает ОДКБ масштабную программу оснащения вооружениями — Путин
- 11:05 27.11.2025
- Польша не намерена возвращать призыв в армию, так как добровольцев много — министр
- 11:00 27.11.2025
- МО Индии одобрило закупку у РФ ракет для С-400 на сумму более $1 млрд — СМИ
- 10:32 27.11.2025
- Размещение «Орешника» в Белоруссии является защитой для ОДКБ с запада — Совбез республики
- 10:20 27.11.2025
- ЕС вынужден помогать странам Балтии преодолевать последствия санкций против РФ — Politico
- 10:05 27.11.2025
- В Севастополе арестован мужчина, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство
- 10:00 27.11.2025
- Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ на «следующем этапе»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать