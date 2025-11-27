Более 50% немцев считают, что правительство ФРГ не продержится весь срок полномочий

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии полагают, что правительству ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС) не удастся продержаться у власти до следующих федеральных выборов, которые запланированы на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 54% респондентов полагают, что нынешняя правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ не сможет управлять страной в течение всего избирательного периода. В то же время лишь 29% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 17% не смогли ответить на поставленный вопрос.

В качестве причины, по которой правительство Германии может уйти раньше положенного срока, 49% участников опроса назвали разногласия по пенсионной реформе. Лишь 29% считают иначе.