12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель разрушает энергетическую безопасность Европы, отрезая ее от поставок углеводородов из России. Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Европейский союз и Брюссель сейчас уничтожают европейскую энергетическую безопасность огромным молотом, отрезая себя от российских источников энергии», — сказал он.