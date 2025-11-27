0
НОВОСТИ

ОДКБ беспокоят попытки извне превратить Евразию в арену противостояния — декларация

12:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран ОДКБ выразили в принятой декларации обеспокоенность попытками извне использовать евразийское пространство как арену для геополитического противостояния.

«Акцентируем обеспокоенность в связи с попытками использования Евразии в качестве арены геополитического противостояния, продвижения инициатив, направленных на разрушение сложившихся связей и процессов евразийской интеграции», — отмечается в документе.

Декларация принята по итогам прошедшего в четверг в Бишкеке совета коллективной безопасности ОДКБ.

