Кассация признала законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру

13:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Решения первой инстанции и Московского городского суда по иску Долиной к Лурье оставлены без изменения», — говорится в сообщении.

