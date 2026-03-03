США из-за Ирана могут предать забвению интересы Европы — Politico
10:20 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейцы опасаются, что из-за продолжительной операции в Иране США потеряют всякий интерес к нуждам ЕС, что грозит предать забвению конфликт на Украине. Об этом сообщила газета Politico.
Практические последствия втягивания Вашингтона в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут, по данным издания, «быть даже более серьезными, чем политические». Украина может лишиться американского оружия, потому что американские войска используют его в больших количествах против Ирана. По мнению аналитиков, иранская операция грозит перерасти в более масштабный конфликт, из которого Америке будет трудно выйти.
Еще до начала воздушных ударов США по Ирану официальные лица в Вашингтоне выражали опасения, что такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать США более уязвимыми, говорится в публикации. Этот аргумент, вероятно, будет звучать все громче по мере затягивания военных действий и может подтолкнуть администрацию Трампа к тому, чтобы она отдаст приоритет пополнению собственных запасов в ущерб предоставлению ракет для продажи Европе и Украине, предупредил на условиях анонимности высокопоставленный представитель исполнительной власти ЕС.
НОВОСТИ
- 11:20 03.03.2026
- С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов
- 11:05 03.03.2026
- ООН сообщила о 42 погибших и 104 пострадавших в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном
- 11:00 03.03.2026
- Госдеп предписал части своих дипломатов в Кувейте и Катаре эвакуироваться
- 10:32 03.03.2026
- Украина получила первый транш объемом $1,5 млрд по новой программе МВФ
- 10:05 03.03.2026
- Лед в Северном Ледовитом океане стал самым толстым за последние 6 лет
- 10:00 03.03.2026
- Ливанская «Хезболлах» атаковала беспилотниками авиабазу на севере Израиля
- 09:32 03.03.2026
- США не способны на длительную военную операцию против Ирана — эксперт КНР
- 09:20 03.03.2026
- У США есть безграничные запасы вооружений и они могут воевать вечно — Трамп
- 09:05 03.03.2026
- Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА
- 09:00 03.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 16 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать