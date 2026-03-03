США из-за Ирана могут предать забвению интересы Европы — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы опасаются, что из-за продолжительной операции в Иране США потеряют всякий интерес к нуждам ЕС, что грозит предать забвению конфликт на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

Практические последствия втягивания Вашингтона в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут, по данным издания, «быть даже более серьезными, чем политические». Украина может лишиться американского оружия, потому что американские войска используют его в больших количествах против Ирана. По мнению аналитиков, иранская операция грозит перерасти в более масштабный конфликт, из которого Америке будет трудно выйти.

Еще до начала воздушных ударов США по Ирану официальные лица в Вашингтоне выражали опасения, что такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать США более уязвимыми, говорится в публикации. Этот аргумент, вероятно, будет звучать все громче по мере затягивания военных действий и может подтолкнуть администрацию Трампа к тому, чтобы она отдаст приоритет пополнению собственных запасов в ущерб предоставлению ракет для продажи Европе и Украине, предупредил на условиях анонимности высокопоставленный представитель исполнительной власти ЕС.