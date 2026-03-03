Лед в Северном Ледовитом океане стал самым толстым за последние 6 лет
10:05 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Толщина морского льда у мыса Челюскин полуострова Таймыр составила по итогам февраля 145 см, что является самым большим показателем с 2020 года. Об этом рассказал ТАСС техник-метеоролог первой категории Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова Александр Фанталов.
«На конец февраля толщина льда составляет 145 см. Это средняя толщина из четырех измерений льда в разных точках. Крайний раз такой лед был в 2020 году с толщиной 149 см. В 2019 году толщина составляла 148 см», — подсчитал Фанталов.
По его словам, последние шесть лет толщина льда была значительно меньше: в конце февраля 2022 года она составляла 132 см, в конце февраля 2023 года — 121 см, в 2024 и 2025 годах — 125 см.
Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет ледовая обстановка в Финском заливе оценивается как умеренно тяжелая — акватория на 80% покрыта льдом толщиной до полуметра. Ледяной покров в морской части Арктики оценивают по двум величинам — площади распространения и объему морского льда. Для оценки динамики покрова используют данные по так называемым «ледовому минимуму» и «ледовому максимуму». Первый отмечается примерно в середине сентября, второй — обычно в марте.
НОВОСТИ
- 11:20 03.03.2026
- С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов
- 11:05 03.03.2026
- ООН сообщила о 42 погибших и 104 пострадавших в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном
- 11:00 03.03.2026
- Госдеп предписал части своих дипломатов в Кувейте и Катаре эвакуироваться
- 10:32 03.03.2026
- Украина получила первый транш объемом $1,5 млрд по новой программе МВФ
- 10:20 03.03.2026
- США из-за Ирана могут предать забвению интересы Европы — Politico
- 10:00 03.03.2026
- Ливанская «Хезболлах» атаковала беспилотниками авиабазу на севере Израиля
- 09:32 03.03.2026
- США не способны на длительную военную операцию против Ирана — эксперт КНР
- 09:20 03.03.2026
- У США есть безграничные запасы вооружений и они могут воевать вечно — Трамп
- 09:05 03.03.2026
- Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА
- 09:00 03.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 16 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать