Лед в Северном Ледовитом океане стал самым толстым за последние 6 лет

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Толщина морского льда у мыса Челюскин полуострова Таймыр составила по итогам февраля 145 см, что является самым большим показателем с 2020 года. Об этом рассказал ТАСС техник-метеоролог первой категории Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова Александр Фанталов.

«На конец февраля толщина льда составляет 145 см. Это средняя толщина из четырех измерений льда в разных точках. Крайний раз такой лед был в 2020 году с толщиной 149 см. В 2019 году толщина составляла 148 см», — подсчитал Фанталов.

По его словам, последние шесть лет толщина льда была значительно меньше: в конце февраля 2022 года она составляла 132 см, в конце февраля 2023 года — 121 см, в 2024 и 2025 годах — 125 см.

Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет ледовая обстановка в Финском заливе оценивается как умеренно тяжелая — акватория на 80% покрыта льдом толщиной до полуметра. Ледяной покров в морской части Арктики оценивают по двум величинам — площади распространения и объему морского льда. Для оценки динамики покрова используют данные по так называемым «ледовому минимуму» и «ледовому максимуму». Первый отмечается примерно в середине сентября, второй — обычно в марте.