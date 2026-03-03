Султан Брунея ждет с нетерпением визита в РФ — второй глава МИД страны
12:20 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах с нетерпением ждет, когда он снова приедет в Россию с визитом. Об этом заявил второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Его Величество с нетерпением ждет возможности снова посетить Россию с визитом, который откроет важную главу в истории, поскольку в этом году мы отмечаем 35-ю годовщину установления дипломатических отношений», — отметил Эриван Юсоф.
НОВОСТИ
- 13:00 03.03.2026
- Израиль взломал почти все дорожные камеры в Тегеране при подготовке убийства Хаменеи — FT
- 12:35 03.03.2026
- Сбер представил GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) – корпоративную платформу для создания ИИ-агентов
- 12:32 03.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих — МО РФ
- 12:05 03.03.2026
- Большинство поляков считают, что у Польши должно быть свое ядерное оружие — опрос
- 12:00 03.03.2026
- Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
- 11:32 03.03.2026
- Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива
- 11:20 03.03.2026
- С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов
- 11:05 03.03.2026
- ООН сообщила о 42 погибших и 104 пострадавших в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном
- 11:00 03.03.2026
- Госдеп предписал части своих дипломатов в Кувейте и Катаре эвакуироваться
- 10:32 03.03.2026
- Украина получила первый транш объемом $1,5 млрд по новой программе МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать