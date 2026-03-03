Султан Брунея ждет с нетерпением визита в РФ — второй глава МИД страны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах с нетерпением ждет, когда он снова приедет в Россию с визитом. Об этом заявил второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Его Величество с нетерпением ждет возможности снова посетить Россию с визитом, который откроет важную главу в истории, поскольку в этом году мы отмечаем 35-ю годовщину установления дипломатических отношений», — отметил Эриван Юсоф.