Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года превысила $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $711 за 1 тыс. куб. м, или 59,015 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Рост котировок с начала дня превышает 30%.