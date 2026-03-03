Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива
11:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года превысила $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $711 за 1 тыс. куб. м, или 59,015 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Рост котировок с начала дня превышает 30%.
