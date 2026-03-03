0
0
203
НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

11:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года превысила $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $711 за 1 тыс. куб. м, или 59,015 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Рост котировок с начала дня превышает 30%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 03.03.2026
Израиль взломал почти все дорожные камеры в Тегеране при подготовке убийства Хаменеи — FT
0
23
12:35 03.03.2026
Сбер представил GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) – корпоративную платформу для создания ИИ-агентов
0
96
12:32 03.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих — МО РФ
0
95
12:20 03.03.2026
Султан Брунея ждет с нетерпением визита в РФ — второй глава МИД страны
0
118
12:05 03.03.2026
Большинство поляков считают, что у Польши должно быть свое ядерное оружие — опрос
0
136
12:00 03.03.2026
Путин назначил Георгия Михно послом в Польше
0
146
11:20 03.03.2026
С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов
0
218
11:05 03.03.2026
ООН сообщила о 42 погибших и 104 пострадавших в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном
0
217
11:00 03.03.2026
Госдеп предписал части своих дипломатов в Кувейте и Катаре эвакуироваться
0
228
10:32 03.03.2026
Украина получила первый транш объемом $1,5 млрд по новой программе МВФ
0
263

Возврат к списку