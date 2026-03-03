0
НОВОСТИ

С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов

11:20 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе–апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Кравцов уточнил, что устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе–апреле.

