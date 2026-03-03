С 2027-2028 учебного года для 9-х классов вводится устный экзамен по истории — Кравцов
11:20 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе–апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Кравцов уточнил, что устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе–апреле.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать