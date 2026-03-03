ООН сообщила о 42 погибших и 104 пострадавших в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном
11:05 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 42 гражданских лиц погибли и 104 пострадали в Афганистане с 26 февраля в ходе обострения с Пакистаном. Об этом сообщает миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
По данным миссии, цифры являются предварительными. Люди погибали из-за стрельбы в ходе приграничных столкновений, а также авиаударов.
