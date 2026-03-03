Госдеп предписал части своих дипломатов в Кувейте и Катаре эвакуироваться

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США из-за угрозы безопасности предписал части своих дипломатов в посольствах в Катаре и Кувейте, а также членам их семей покинуть эти страны. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте каждой из дипмиссий.

Директивы касаются сотрудников, не задействованных в выполнении критически важных функций дипломатических представительств.