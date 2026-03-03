0
0
136
НОВОСТИ

Путин назначил Георгия Михно послом в Польше

12:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом РФ в Польше. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.

В декабре 2025 года Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей посла в Польше.

