Путин назначил Георгия Михно послом в Польше

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом РФ в Польше. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.

В декабре 2025 года Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей посла в Польше.