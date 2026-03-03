ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих — МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 290 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 205 военнослужащих, «Запад» — до 190, «Южная» — свыше 120, «Центр» — до 360, «Восток» — до 350, «Днепр» — до 65 военнослужащих.